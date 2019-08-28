Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Lazreq’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Törende Lazreq ailesinin renkli geleneksel kıyafetleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisini kabul etti
28.08.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fas Büyükelçisi,kabul,
646829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/646829.aspx
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