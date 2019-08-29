Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

"Su-35 ve Su-57 uçaklarını da incelediniz. F-35’lerin verilmemesi hâlinde Türkiye bu uçakları alternatif olarak değerlendirebilir mi?" sorunu cevaplayan Erdoğan;

"Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık. F-35’ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Biz şu anda beklemedeyiz. Birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile telefon görüşmemiz olacak. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; “Acaba bu olmazsa ne olur” diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok." dedi.

BURAYA BOŞUNA GELMEDİK

"Su-35 ve Su-57 uçakları da alternatifler arasında mı?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya." diyerek cevapladı.