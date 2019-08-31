Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Avrupa’ya yeni bir göç dalgası konusunda uyardı. Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide’nin daveti ile bu ülkeye gelen Bakan Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) Toplantısı’ndaki konuşmadan sonra soruları cevapladı. İdlib’de rejimin ayrım yapmadan kentleri ve kasabaları bombaladığını, sivilleri ve hastaneleri ise özellikle hedef aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu “Rejim, sivilleri yaşadıkları yerlerden çıkarmayı hedefliyor. Rejim ve destekçileri, Avrupalılara kitlesel göç akımları yoluyla problem çıkarmak istiyor. Bu yüzden sivillerin yaşadıkları yerleri özel olarak hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, rejim ve destekçilerinin saldırıları sebebiyle en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bir milyon kişinin yerlerinden olduğunu, 200 bin kişinin Türkiye sınırına geldiğini söyledi. Türkiye’nin buna hazırlık yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Ama rejimin bu saldırganlığı sürerse yeni bir insani felaket yaşanacak. Hatta Halep’te olduğundan daha kötüsü olabilir. Uluslararası toplum hâlâ sessiz. Uluslararası toplumun desteğini görmemiz lazım. Seslerini çıkarmalılar aksi hâlde bu durumun, Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili doğrudan sonuçları olur ve bu mülteciler Avrupa’ya ulaşırlar ki Avrupalılar bundan çok korkuyor.

37 MİLYAR $ HARCADIK

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriyeliler için son 8 yılda 37 milyar dolar harcadığını, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden (AB) aldığı yardımların dışında uluslararası toplumun katkısının sadece bir milyar dolardan az olduğunu vurguladı. AB’nin 2018 sonuna kadar 6 milyar avro sözü verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ancak şu ana kadar bunun üçte birinin verildiğini kaydetti.