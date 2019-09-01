Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Kongresi kararlarının birinci maddesinde “Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz” ifadesinin yer aldığını belirten Yalçın şunları söyledi:

Oysa CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü iş-levi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. CHP’nin bugünkü siyasi partnerleri, kader ortakları arasında geçmişin zararlı cemiyetlerinin bugünkü uzantıları vardır; Kandil’den yönetilen, Okyanus ötesinden sevk ve idare edilen FETÖ ile PKK’nın siyasi kanadı vardır.

CHP’de “İktidar iş başından gitsin, Cumhur İttifakı dağılsın da ülkede birlik ve beraberlik ruhu bozulursa bozulsun. Türkiye tehlikeye girerse girsin” anlayışının hâkim olduğunu belirten Yalçın, CHP aşırı sol akımlarla, PKK ve FETÖ gibi bölücü terör örgütlerinin politik ayaklarıyla iyi anlaşmakta, kolayca iş birliği yapabilmektedir”dedi.