Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede Suriye, Astana Toplantısı ve Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
08.09.2019 - 16:36 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Çavuşoğlu,İran Dışişleri,Bakan,görüşme,
649041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/649041.aspx
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