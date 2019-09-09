Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

SÖĞÜT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün kurmaylarıyla birlikte Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenliklerine katıldı. Önce Söğüt Belediyesini, daha sonra da Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Bahçeli, şenliklerde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Söğüt duayla dirilmiş, yiğitliklerle perçinlenmiştir. Biliniz ki, Söğüt mirası istikbalin güvencesidir. Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecek. Bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacak. Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt’tür. Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. Dün Bizans ve Haçlı operasyonları vardı, bugün emperyalizm ve desteklediği terör örgütleri var. Dün Anadolu’nun fethinden dolayı kuduranlar vardı, aynıları bir kez daha nöbet başında. Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacak. Bu Ertuğrul Gazi’nin ve devamı nesillerinin bizlere manevi vasiyetidir. Hiç kimsenin ağzına bakamayız. Türkiye’yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız.

ALDATMAYA İZİN VERMEYİZ

Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat’ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran operasyonuyla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan hem de Misakımillî alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak millî bir vecibedir. Asırlar evvel Fırat’ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah’ı vermiştik. İnanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak.

VERİLECEK TOPRAK YOK

Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacak. Varlığımızın bedelini asırlar içinde pek çok defa ödedik. Gerekirse tekrar ödemeye hazır olduğumuzu, bunu da seve seve yapacağımızı herkesin bilmesinde yarar var. Şu gerçeği bilhassa vurgulamalıyım ki, biz bu vatanda misafir değiliz, sığınmacı, gelip geçici, yolcu değiliz. Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız. Bu itibarla Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecek. İndirmeye çalışanlar ağır sonuçlarına katlanacaklar. Bizi bölemeyecekler, tarihi varlığımıza kastedemeyecekler. Gerekirse hepimiz şehit oluruz, ama bu vatanı asla teslim etmeyiz.

DEDELERİNİN YANINA GÖMERİZ

Türkiye’nin çöküşü için faal hâlde bulunan şer ve şiddet cephesine karşı Söğüt oluruz, Çanakkale oluruz, Anafartalar oluruz, bir defa daha taarruz ederek dedelerinin yanına gömeriz. Geçmişte Türk milletini yok etmeye azmeden melun güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlının şamarını indireceği muhakkaktır.