Bakan Albayrak soyal medya paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.
Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
09.09.2019 - 19:53 | Son Güncelleme: 09.09.2019 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,
649241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/649241.aspx
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