Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, MYK üyeleri ile birlikte Meclis’in yeni döneminde yapılacak olan çalışmalarla ilgili yol haritasını çizecek. Geçtiğimiz hafta Başkanlık Divanın ile bir araya gelen Bahçeli, Divan üyeleriyle gündeme dair konuları değerlendirerek, Meclis çalışmalarına yoğunlaşılmasını istemişti. Uyum yasaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yönleri ve yargı reformu stratejisi ile ilgili değerlendirmeler yapacak olan Bahçeli’nin, Meclis gündemiyle ilgili çalışmaların dikkatli bir şekilde yürütülmesini isteyeceği öğrenildi. Bahçeli bu ay içerisinde İl Başkanlarını da toplayacak.