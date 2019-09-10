Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'n icraat programıyla ilgili bir sunumu oldu. Konulan hedeflere yüzde 95'ler oranında ulaşıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaş odaklı, rasyonel odaklı br sistem. Halk oylamasıyla kabul edlen bu sistem bir yılını tamamladı. Bir yıllık yeni sistemde hangi alanlarda başarılı olduk, hangi alanlarda yeni adımlar atılması gerekiyor bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapacak.

Terörle mücadele her yönüyle kararlı bir şekilde sürüyor.

(Diyarbakır'da annelerin eylemi) Bu cesareti göstermeleri büyük önem arzediyor. Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.

Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur. Umarım bu konuda sanatçılar daha çok destek olurlar.

Astana ve Cenevre sürecinde Türkiye aktif ve merkezi rol oynamaya devam ediyor.

(ABD ile güvenli bölge) Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak. Kapsamlı, mültecilerin dönmesini içeren bir konudur. Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz. Sürecin hızlandırılması gerekmektedir.

Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.

Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız.

(Suriyeli mülteciler meselesi) Sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu. Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı.

Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır.

Açık kapı politikasıyla onbinlerce insanın hayatı kurtuldu. Gvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli. Ortak devriyeler güzel, ancak yeterli değil. Askerimizin sahada olması gerekiyor.

(İdlib'de son durum) Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edecek.

(ABD ile ticaret görüşmeleri) Cumhurbaşkanımız New York'ta temaslarda bulunacak.