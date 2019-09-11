Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün yapıldı. Beştepe Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını cevaplandırırken özetle şunları söyledi:

∂ (HDP önündeki Hacire Ana isyanı): Yaklaşık 13-14 gündür devam eden bu son derece önemli hadiseye özellikle uluslararası basının ilgisiz kalması son derece dikkat çekici. (Sanatçıların) Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle uzak durması kabul edilebilir bir şey değil.

∂ (Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge): Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, ‘güvenli bölge’ terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma hâline dönüşürse, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkân ve kabiliyetine sahiptir. Menbiç’tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.

∂ Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hâle geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız.

∂ (ABD ile F-35 krizi): Türkiye’yi F-35’den çıkarmanın çok ciddi ekonomik, siyasi maliyetleri vardır. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye’yi o programdan çıkarmak o kadar kolay değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz. F-35’lerin bir şekilde bir vadede ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok.