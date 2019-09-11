Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 13 Eylül 2019 tarihinde Brüksel’de yapılacaktır."

"Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, AB’ye katılım müzakereleri sürecimizdeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti süreci ve Gümrük Birliği güncellemesinin yanısıra, terörle mücadele, göç, güvenlik ve savunma gibi AB’yle işbirliğimizin temel alanlarının ele alınması öngörülmektedir."