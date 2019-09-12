Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Belediye başkanlarının görevi, devr-i sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, seçim sürecindeki rekabetin meydanlarda bırakılması gerektiğini belirterek “Ülkemizin, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık” ifadelerini kullandı.

TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUM

Parti ayrımı olmaksızın belediyelerin tamamının durumunu yakından bildiklerini vurgulayan Erdoğan “Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyelerin bugün içinde bulunduğu durumun sistemden de uygulamadan da kaynaklanan sebepleri var” diye konuştu. Erdoğan, AK Parti’nin, politika kurulunun, ilgili bakanlıkların ve kurumların bu kapsamda çeşitli hazırlıkları olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

30 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları Meclis’te, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en büyük katkısı, siyasetin uzlaşmaya ve kucaklaşmaya dayalı bir yapıya kalıcı bir şekilde kavuşması olacaktır. Bugünkü toplantımızın, hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.

POLEMİK DEĞİL ESER ÜRETİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El işler, dil övünür.” sözünü hatırlatarak “Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi, devr-i sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.” ifadelerini kullandı.

Medyada her gün çeşitli şehirlerdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlandığına işaret eden Erdoğan “Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek, yüzlerce, binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne adalete ne de insanlığa sığar” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından büyükşehir belediye başkanlarına söz verildi.

Toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanından 29’u katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mazereti dolayısıyla toplantıya katılamadı.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

∂ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İletişim açısından çok değerliydi. Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Sorunlar konuşuldu. Bizim bir komisyon marifetiyle süreçlere dâhil olmamız gerektiğini ilettik. Kendileri kabul etti.

∂ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Ilıman bir iklim içinde geçti toplantı. Herkesin arzuladığı güzel bir çalışma oldu.

∂ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Bütün dertler en ince ayrıntısına kadar konuşuldu. Bakanlarımız soruları cevapladılar.

∂ Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Cumhurbaşkanı spesifik olarak herhangi bir belediyeyi hedef almadı. Pek çok yerde işten çıkarmalar olmuştur, olmak zorundadır.

∂ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Sayın Cumhurbaşkanı’mıza bu toplantıyı tertiplediği ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.

∂ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Toplantı olumlu bir havada geçti. Biz sonuç almak istiyoruz. Ekonomik olarak tıkanmış durumdayız. Radikal önlemler anlayışla karşılanmalı.

∂ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Türkiye’nin yeni bir değişim ve dönüşümün başlangıcında olduğunu düşünüyorum.

BELEDİYE YASASI İÇİN KOMİSYON, DAYANIŞMA İÇİN WHATSAPP GRUBU

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakan ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanının da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı alındı. Haftaya tekrar toplanarak çalışmalara başlayacak olan komisyonun gündeminde ise bu yasama yılında çıkarılması planlanan Büyükşehir Belediye Yasası olacak. Toplantıda başkanlar belediye borçlarının faizlerinin silinmesi talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu talebi değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “WhatsApp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi” bilgisini verdi. Damla Peker

İMAMOĞLU SANDALYE KAZASI YAŞADI

Toplantıda en çok söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Kendisine 5 dakikalık süre yetmeyince ek 5 dakika daha verildi. Bu arada toplantıda İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin iki kez kırıldığını öğrenildi. Erdoğan’ın “Kilo mu aldınız?” esprisi üzerine İmamoğlu’nun ise yine esprili bir şekilde “98 kiloyum, çok fazla kilom yok efendim” dediği öğrenildi.