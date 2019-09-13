Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’den ayrılacakların yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin “‘Taş yerinde ağırdır’ diyerek yerinde kalmaları ve mücadelelerini orada sürdürmelerinde ülke açısından fayda var” dedi. MHP muhabirleriyle bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Kamuoyunda yeni partileşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bazı isimler sunuluyor. Bunlar gerçekten kurucu mu olacaklar, sonradan mı katılacaklar, stratejileri, ufukları nedir? Bu konular üzerinde herhangi bir görüş ortaya konmuyor. Bugüne kadar çok değişik alanlarda siyasi hayatta yıldız olabilecek, toplumda önemli önderlik görevini üstlenebilecek çok kişi, ‘siyasi tıkanıklık’ ve ‘siyasette yeni oluşumlara ihtiyaç var’ kavramları altında ezildiler. Meclis açık, siyasetçiler hayatta, bu siyasetin neresi tıkandı? Siyasetin tıkandığı yerler, darbelerin olduğu yıllardır. Birtakım çevrelerin projesi olarak, kendilerini o projenin figüranları haline getirip siyasi iktidarı geriletmek, yıkmak için görevlendirilmişlerse buna ihtiyaç yok.

GİZLİ HEDEF CUMHUR İTTİFAKI

(Asıl hedef Cumhur İttifakı mı?) O gizlenmiş hedef. Gizlenmiş hedeflerini açığa vurmakta güçlük çekiyorlar. O bakımdan orası biraz flu gözüküyor. Ama figüranlar belli oluyor.

MHP 50 yıllık siyasi birikime sahip, her türlü siyasi kaosla, kargaşayla karşı karşıya kalmış bölünme tehdidi ve bölünmüşlüğü de yaşamış bir partidir. Ama MHP bünyesi içerisinde belli arayışlarda olup sonuç alamayanların yeni arayışlara girmeleri de tabiidir. Gece gündüz herkesin yanına bir siyasi korumacı koyarak “Gitme, yapma” demek yerine, ‘Bırak ne yapıyorsan, yap’ diyeceksin. Kopuşlarda liberal olacaksın. Kalışlarda idealist olacaksın.

‘KIRIK SANDALYE’ ŞARKISI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükşehir belediye başkanları toplantısı) Belediye başkanları toplantısı çok isabetli olmuştur. Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya getirdi, ‘taşları dökün’ dedi. Bu siyasi bir birikim ve zekânın sonucudur. 11 kişi önce CHP’ye gidip, strateji belirleyerek toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir. Kafalarında ne varsa açıkça söylemek durumunda kalmışlardır. Ümit Besen’in ‘ayağı kırılmış tahta masa’ şarkısı vardı, şimdi zannediyorum ‘kırık sandalye’ şarkısı dinleyeceğiz.

BÜLENT ARINÇ BEY AK PARTİ’Yİ BALTALIYOR

(Bülent Arınç’ın açıklamaları) Biz Bülent Arınç Bey’e saygı duyarız ama kabulde zorlanıyoruz. Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı, ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. Yüksek İstişare kavramına uygun hareket etmeli. Kendisine zarar vermenin ötesinde, terörle mücadelede önemli katkılar sağlandığı bir süreçte AK Parti’yi baltalıyor. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2’nin olduğu bir dönemde, İstanbul İl Başkanı olan bir hanımefendinin 9 yıllık cezası konusunda siyaset üretip, öbürüne sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Onun için kendisine olan saygımı yitirdiğimi ifade ediyorum.

DEVLET OLMASAYDI...

(Meral Akşener’in Diyarbakır’daki annelerle ilgili açıklamaları) Devlet olmasaydı, HDP’nin kapısında hangi anne bulunabilirdi? Devlet olmasa başlarına ne gelirdi? Kendileri o devletin dolaştığı yerleri dolaşıyorlar mı? Annelerin mücadelesi herkes tarafından anlaşılır hâle geldi ve destek buluyor. Bugün evladını isteyen yarın milletini, daha sonra da devletini ister. İşte bu devlet, millet birliği ve kardeşliğinin önemli bir adımıdır. Bu siyaset değildir.

SERGİLEMENİN ANLAMI NE?

(Yenikapı’da sergilenen araçlar) Varsa fazla bir araba al, at, sat, istediğini yap. Sergilemenin ne gereği var? Nereye gidersen git ‘İBB Hizmet aracıdır’ diye üzerinde yazıyor. Eğer yeni belediye başkanı öğrenmek istiyorsa, teker teker arabaları yerinde ziyaret etsin. Sağ ve sol köşedeki yazıları iyice okusun. Anlayamadığı yer varsa, şoförüne sorsun. ABD, PKK’ya 50 bin tır silah vermiş, sizi hâlâ oyalıyor. Bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. 1.700 araba nere 50 bin tır nere? Biraz da bu konuları düşün.

METNİ BİRİLERİ HAZIRLAMIŞ VERMİŞ

MHP lideri Bahçeli, kamuoyunda tepki toplayan ‘Susamam’ adlı rap şarkısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Türkiye’de rap adına darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rap’i iyi okumak şart. Yazacak başka şey mi bulamadılar? Haydi, söylemede becerileri var ama yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş. ‘Sen de rap okuyorsun. Al oku’ demiş. Onlar çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyor.

ORADA OLUNCA DEMOKRASİ DORUKTA...

MHP lideri Bahçeli, Bakanlar Kurulunun değişeceği iddiaları ile ilgili “Ben uygun bulmuyorum. Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleştirmek için çaba sarf edileceği yerde, ‘Bakanlar Kurulunda şunlar değişsin’ gündemini taşırsanız yanlış yaparsınız. Herkes bir şey söylüyor, kimisi ‘damat’, kimisi ‘bilmem nedir’ diyor. ABD Başkanı’nın damadı nerede? İngiltere Başbakanı’nın kardeşi nerede? Orada olduğu zaman demokrasi dorukta, bizde olduğu zaman rezillik! Böyle şey olur mu?” dedi.

ERDOĞAN DÜŞERSE...

(Erdoğan düşerse Türkiye düşer mi?) Erdoğan düşerse, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi çökerse demektir. Ondan sonra ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İç savaş nasıl çıkar? Karşılıklı olaylar nasıl olur? Türkiye’nin normalleşmesi ve istikrarlı olması için yönetimi itibarsızlaştırmamak lazım. Kuşatmalar karşısında Türkiye’yi korumak şarttır. CHP’de bir Aspirin satan kardeşimiz (Özgür Özel) beni eleştirerek, ‘Kimler geldi, kimler geçti. Türkiye düşmedi ki’ diyor. Türkiye’nin 12 Eylül’de nasıl düştüğünü gör. 12 Eylül’de acaba hiç burnun kanadı mı?

İDAM GETİRİLMELİ

(Kadın ve çocuk cinayetleri) Televizyon yayınlarında sabahtan akşama kadar kadın cinayeti, çocuk istismarını tekrarlamanın bir manası yok. 1 Ekim’de bu konular üzerinde durmak, cezayı artırmak lazım. İdam olmazsa bu işlerden nasıl vazgeçecekler? Türkiye’de toplumsal olayları yakından takip edebilecek kurumlar var. Bunlar görevini yapmıyor.

TECRÜBELİ BİR HOCA

MHP lideri Bahçeli, millî takımın son dönemlerdeki performansını da değerlendirdi. “Şenol Güneş tecrübeli bir hocamız. İyi yürüyor” diyen Bahçeli, Beşiktaş’ın durumunun sorulması üzerine ise esprili bir şekilde “Beşiktaş’ı sormayın bana” cevabını verdi.

