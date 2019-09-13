Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Demokrasi” vurgusu yapan Erdoğan şunları kaydetti:

“Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hâlen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs’ların, 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların, 15 Temmuz’ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak millî iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.”