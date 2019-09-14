Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Diyarbakır’daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan “Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti; ordusuyla, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik güçleriyle bu işten galip gelecek” diye konuştu.

TEHDİTLERE ALDIRMAYIN

Erdoğan, Diyarbakır’da annelerin HDP önündeki eylemine ilişkin de şöyle konuştu: “Bu duruş sıradan bir olay değil. Canı yanan anneler. Evlat acısı nedir bunu anneler gayet iyi bilir. Öyle 28 aile falan değil belki binler oraya akacak ama tabii bir yerde bir korku olayı da var. Ben analara şunu söylüyorum: Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ve bu süreci biz de takip ediyoruz. Şimdi burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi âdeta Meclis’e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırmak gayretine, kusura bakmasınlar biz prim vermeyiz. Onlardan gelecek bir tehditle bunu yapmamıza gerek yok zaten biz yapılacak olanı yapıyoruz.”

S-400’LER NİSAN AYINA KADAR MONTE EDİLECEK

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters’a verdiği röportajda ABD ile yaşanan S-400 gerilimine değinirken, “Rusya samimi bir yaklaşım ortaya koydu. Bölgede barış için bu adımı atmak durumundaydık. En geç nisan ayına kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Bu bir savunma sistemi. F-35’lerle çatışan veya çakışan bir yönü söz konusu değildir” dedi. Erdoğan, güvenli bölge hakkında da şu ifadeleri kullandı: Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Rejim gözlem noktalarına saldırırsa gereğini yaparız. 20 mil talebi bizden değil, Trump’tan geldi.