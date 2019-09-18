Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisine ve ülkücülere yönelik açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yalçın şunları söyledi: MHP ile AK Parti arasında milli mutabakata dayanan siyasi iş birliğinin ürünü olan Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. Partimizin elini kolunu bağlayan, hükûmet icraatından sorumlu kılan bir sözleşme de değildir. Hükûmetin her kararının hesabını koalisyon ortağıymış gibi MHP'den ve özellikle de Genel Başkanımızdan sorma hakkaniyetsizliği, Kılıçdaroğlu'nu beyhude boşboğazlıktan ve cehalet izharından öteye götürmemektedir.

CHP, HDP'Yİ KOLLUYOR

Anlaşılan o ki evlatlarını teröre kurban veren anaların terör örgütü PKK ve onun siyasi acentesi HDP'den çektikleri, CHP'nin umurunda bile değildir. CHP, şehit ailelerinin acısını hafifletmek, terörle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin selametini ve devletin bekasını temin etmek yerine, mahallî seçimlerdeki ihtiraslı destekçisi HDP'yi kollamak kararındadır. CHP'nin, 'çözüm süreci adı altında' gizli gündemine PKK'nın siyasi kanadını alması, bölücü örgütün yeniden palazlanmasını ve kanlı eylemlerine tekrar hız vermesini sağlayacak bir adımdır.

PALET FABRİKASI KİRALANDI

Yalçın “CHP’nin başı belli cümleleri tekrarlaması için eğitilmiş sultan papağanı gibi hep aynı suçlamaları dillendirmekte, aynı nakaratı okumaktadır” ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Tank palet fabrikası meselesinin iç yüzüne gelince, fabrika Katarlı firmaya satılmamış, belirli bir süre için sadece kiralanmıştır. Üstelik fabrikanın sendikalı çalışanları da Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kalmaya devam edeceklerdir.