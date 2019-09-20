Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Külliye’deki kabulün ardından gaziler, basın mensuplarıyla duygularını paylaştı. 15 Temmuz gazisi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın “Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanı’mız her gün savaş içinde” dedi. Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, Erdoğan’ın yoğun programına rağmen bu özel günde kendilerini ağırladığını belirterek “Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Bundan daha mutlu bir şey olamaz” ifadelerini kullandı. El-Bab’da gazi olan Hasan Karaman ise “Ben Suriye El-Bab’da iki kere yaralandım. Vücudumda 289 dikiş var, kalın bağırsağım yok Sayın Cumhurbaşkanı’ma da ilettim, tekrar Fırat’ın doğusuna operasyon olursa gönüllüyüm dedim” ifadelerini kullandı. Kore gazisi Mustafa Ocak da “Allah, Cumhurbaşkanı’mızı başımızdan eksik etmesin, devamını istiyoruz” dedi.