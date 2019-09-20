Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 8 yıldan bu yana Suriye ve Orta Doğu kaynaklı göçü yönettiğini anlatan Soylu “Bölge normalleştiği oranda göç tersine dönmeye başladı. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtları sonrasında geri dönüşler 354 bin sayısına ulaştı” diye konuştu.

Avrupa’da 2017’de en ölümcül örgüt sıralamasında PKK’nın birinci, DEAŞ’ın ise ikinci sırada olduğunu hatırlatan Soylu “Bütün bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlîleştirmeye çalışıyor” dedi.

Özellikle PKK’ya karşı son dönem stratejilerinin “kesintisiz operasyon” ve “tehlikeyi kaynağında yok etme” şeklinde tarif ettiklerini anlatan Soylu “Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’dü. Bu şu demektir, alandaki baskımız operasyon kabiliyetimiz ve yeteneğimiz gittikçe, katlanarak yükselmektedir” değerlendirmesini yaptı.