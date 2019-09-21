Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan “Daha Amerika keşfedilmemişken, Paris ve Londra’nın esamesi bile okunmazken İstanbul her alanda dünya merkeziydi. Avrupa’da insanlar içlerinde şeytan var diye cayır cayır yakılırken, İstanbul’da bırakınız insanları güvercinler, köpek, kediler bile şefkatle bağırlara basılıyordu” dedi.

Statlara ve kapalı spor salonlarına “arena” adı verilmesini eleştiren Erdoğan “Bazı dostlara öyle söyledim ‘Kapalı spor salonuna arena adını’ veriyorsunuz. Hiç düşünüyor muyuz bu ismi verirken. Ne demek arena. Bir çoğunu değiştirdik. Roma’yı biz arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımız böyle şey inşa etmedi” şeklinden konuştu. Şehirlerin ortak bir ruhu ve şuuru olduğunu vurgulayan Erdoğan “Dikey mimari değil yatay mimari diyoruz. Toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Yaşanabilir marka şehirler mutlaka kuracağız. Bu dikey olursa kurulur diye bir mantık yok. Yatay mimari ile de bunu inşa etmemiz mümkün. Hem medeniyet izlerin koruyacak, hem modern döneme uyum sağlayacak şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehirlerini yenilerken şehir kültürünü şuurunu ve ruhunu korumuş devletlerin arasında yer alacağız” diye konuştu.