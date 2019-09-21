Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinde ajandasında, Suriye’nin kuzeyinde kurulma çalışmaları devam eden ve ABD’ye Eylül sonuna kadar süre tanınan ‘güvenli bölge’ yer alacak. Erdoğan’ın, ABD’nin iki haftaya kadar güvenli bölge konusunda Ankara’nın beklentileri karşılamadığı takdirde Fırat’ın doğusuna askerî bir operasyon icra edileceği sinyallerini vermesine denk gelen görüşmede; güvenli bölge çalışmalarında gelinen aşama ve bundan sonra atılması gereken adımlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Erdoğan, görüşmede Fırat’ın doğusunda 30-35 kilometre derinlikte bir güvenli bölgenin oluşturulmasıyla 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin söz konusu bölgeye yerleştirilmesi planını Trump ile paylaşacak.

PATRIOT VE F-35’LER

Erdoğan-Trump görüşmesinde ayrıca Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle gündeme gelen CAATSA yaptırımları ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının durumu da ele alınacak. Görüşmede ayrıca Patriot hava savunma sisteminin de gündeme geleceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, New York’ta Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almaya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile de ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

LİDERLERE HİTAP EDECEK

BM Genel Kurulu’nda liderlere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere İsrail-Filistin gerilimi ve mültecilerin durumu ilgili birçok konuya değinmesi bekleniyor.