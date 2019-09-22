Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul’a katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, teknolojik dönüşüm sürecinde, yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istediklerini ifade ederek “Bu yola, bunun için çıktık. Pazar değil, üretici olmak... Bu aşkla yürüyoruz. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde, küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde inşallah atılım sağlayacağız” dedi.

ZİNCİRLERİ BİR BİR PARÇALADIK

“Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler” diyen Erdoğan, 17 yıl önce iktidarı devraldıklarında Türkiye’nin mahkûm edilmek istenilen geri kalmışlık zincirlerini birer birer parçaladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük devlet ve millet olmanın aynı zamanda büyük dertler, saldırılar ve sorunlarla mücadele etmeyi gerektirdiğini söyledi. Türk milletinin tarihinin hiçbir döneminde esareti, müstemleke olmayı, zillet içinde yaşamayı kabul etmediğini, etmeyeceğini kaydeden Erdoğan, milletin bu hasletini bildikleri için ne kadar büyük ve tehlikeli olursa olsun istiklal ve istikbal için hiçbir mücadeleden geri durmadıklarını dile getirdi.

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Gerektiğinde terör örgütleri aracılığıyla ülkeye rota tayin etmeye kalkanların suratına bir şamar gibi indiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, ‘Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız’ diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil’e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Kimseyi aldatamazsınız, sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi âlemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.

ÖLÜMDEN ÖTE KÖY MÜ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, ‘Ölümden öte köy mü var’ derler. Bu millet en ağır bedel olan ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz’da göstermiştir” dedi.