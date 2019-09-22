Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağrı Erhan İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitti. Harekâtından önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, özetle şunları söyledi:

“Hitabımda Birleşmiş Milletler’in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz. 2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gösterdik.

TANK PALET FABRİKASI: Biz, bir işi yaptığımız zaman ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için ‘Acaba bu yalan bana ne getirir’ bunu düşünüyor.

DİYARBAKIR’DAKİ EVLAT NÖBETİ: Bu mücadelenin sırrı ucu açık bir mücadele olduğudur. Bu aslında bir ilktir, çıkıştır, ama burada kalması bunun mümkün değildir. Biz asıl mücadeleyi Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde, Tendürek’te sürdürüyoruz. Kuzey Irak’taki atılan adımlar da çok çok önemli. Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlarda inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır.

FIRAT’IN DOĞUSUNA HAREKÂT: Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD malum stratejik ortağımız. NATO’da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her hâlükârda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.

F-35 VE PATRIOT ALIMI: F-35’lerde de biz müşteri değiliz, üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları, malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil. Patriat ise masadan kalkmış bir konu değil.

ARAÇTA SİGARA YASAĞI SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçlarda sigara içme konusuna ilişkin, şunları söyledi: Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Bir de elektronik sigara hikâyesi var. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikâye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz.