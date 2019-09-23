Çelik, CHP'li bazı vekillerin IMF ile görüştüğü haberlerine ilişkin AA  muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile  anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin  politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.

IMF ile görüşen kişilerin halihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler  olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada enteresan olan şu; her gün 'Bu hükümet  eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip  gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart  var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. " değerlendirmesinde  bulundu.

"CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"

Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi  politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları  kaydetti:

"Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri  yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir  şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini  açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile  ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye  danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."

Çelik, CHP'nin tavrının baştan beri "tutarsız" olduğunu vurgulayarak,  "Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de 'Hükümet  seçimden sonra IMF ile anlaşacak' diye bir propaganda yapmazlar en azından.  Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir  eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu  görüşüyorlarmış." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN "TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR" İDDİALARINA CEVAP

Çelik, CHP'nin neredeyse her gün ekonomiye yönelik yorumlarda  bulunduğunu ve Türkiye'nin yönetilemediğini söylediğini aktararak, şöyle  konuştu:

"Hayatta hiçbir yönetme sorumluğu almamış kişiler, Türkiye'nin  yönetilemediğine dair uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. Ama ortaya koydukları  performansa bakıyorsunuz, sadece kulis faaliyetinden ya da konferans  düzenlemekten ya da otellerde birtakım gizli görüşmeler yapmaktan ibaret.  Cumhurbaşkanımızın da  söylediği bir şey vardı. 'Bunlar bir gün iktidara gelirse  ilk yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur'diye bir ifadesi var. O  tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor."