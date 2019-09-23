Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı! Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada; baygınlık ve tansiyon şikayetiyle gittiği ve rutin kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan MHP tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Bahçeli rutin kontroller için hastanede bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ise yaptığı açıklamada; "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi mükemmel durumda" dedi.