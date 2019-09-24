Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da birşeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum.

Ayrımcılık dünyada devam ediyor, harekete geçmek lazım.

Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır.

Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğal gaz ve petrol üretiminde birinciyiz.

Uluslararası ticareti geliştirmek adına adımlar attık.

Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.

Boris Johnson ile harika bir yeni ticaret anlaşması üzerine çalışıyoruz.

Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin 5 yıllık kalkınma planı için bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı.

Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır.

Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. İran'a yaptırımlar daha da şiddetlenecek. İran liderlerinin tehdit etmeyi bırakmaları gerekiyor.

İsrail ve komşuları arasında ilişkiler normalleşmeli.

Herkes savaşabilir, sadece en cesurlar barışı seçebilir.

Sığınmacılar ülkemize başkan olduğum sürece giremeyecek.