Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı “güvenli bölge”yi harita ile BM Genel Kurulunda anlattı. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

∂ Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

∂ BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz.

∂ Nükleer silahların her krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır.

∂ Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye’dir.

∂ Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz.

∂ (Suriye’de güvenli bölge): Bu bölgenin derinliğini Deyrizor-Rakka hattına kadar indirebilirsek ülkemizden, Avrupa’dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkarabiliriz.

∂ Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkânı vardır.



∂ BM’nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail’e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek?

∂ İsrail toprakları durmadan büyüyor ama doymuyor. Şimdi de kalanı almanın peşinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? Türkiye, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

∂ Masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

∂ Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır.

∂ (Irkçılık, yabancı düşmanlığı): Sorumluların başında, bu tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya çalışan popülist siyasetçilerle ifade özgürlüğü bahanesiyle nefret söylemlerini normalleştiren çevreler geliyor.

∂ Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır.

∂ Christchurch saldırısının gerçekleştiği 15 Mart’ın, ‘İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’ olarak ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum.

∂ 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz. Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gösterdik.

"AYLAN BEBEĞİ UNUTMAYIN"

“Dünya, Aylan bebeği çok çabukunuttu. Unutmayın ki bir gün aynıdurum sizlerin de başına gelebilir.”

GUTERRES VE JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Erdoğan ikili görüşmeler de yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile de görüştü.

“SESİMİZ ERDOĞAN” BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter’da açılan “Sesimiz Erdoğan” anlamına gelen İngilizce “#OurVoiceErdogan” başlıklı etiket yoğun ilgi gördü. Kısa sürede “trend topic” listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı. Paylaşımlarda, Erdoğan’ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.