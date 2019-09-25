Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Egemen Bağış, bu atamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin’ açıklamasına yönelik “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım” dedi. Bağış “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkârı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.