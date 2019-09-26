Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefret söyleminin küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en yaygın aracı olduğunu söyledi.

BM Genel Merkezinde düzenlenen “Nefret Söylemiyle Mücadele” temalı etkinlikte konuşan Erdoğan “Bu tarz söylemler günün her saatinde, sosyal medyada, televizyon programlarında, siyasetçilerin içe ve dışa yönelik beyanlarında normalleştirildi. Unutulmamalıdır ki, Holokost’tan Bosna’ya, Ruanda’dan Myanmar’a, insanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde, önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda’daki katliamları gerçekleştiren Batı’yı kimse hesaba çekmemiştir” ifadelerini kullandı.

Christchurch’te 15 Mart 2019’da iki camiye karşı gerçekleştirilen ve 51 Müslüman’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısının, bugün sorunun geldiği vahim boyutları bütün dünyaya gösterdiğini anlatan Erdoğan “Hiç şüphesiz bu olay, kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının, Müslümanlara yönelik habis bir nefretin dışavurumudur” ifadelerini kullandı.

Bugün nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanların Müslümanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Yurt dışındaki 6,5 milyon insanı nefret söylemi ve saldırılardan etkilenen bir ülke olarak bu probleme gözlerimizi yumamayız.

Batı, sevgili Peygamberimize birçok hakaretler yapmıştır. Biz bütün bunlara karşı hep sabırla göğüs gerdik. Ama biz hiçbir zaman ne Hazreti İsa aleyhisselatu vesselam ne Hazreti Musa aleyhisselatu vesselam ne Hazreti Davud aleyhissalatu vesselam, hiç birine asla bir ters kelam etmedik. Çünkü bizim için bütün peygamberler bu saygınlığın içerisinde yerlerini korumuşlardır. Şimdi biz dünyada da bunu bekliyoruz.”

Özellikle Hindistan’da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde orada Müslüman gençlerin sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanmasının, palalarla dövülmesinin, ölüme mahkûm edilmesinin neyle savunulacağını soran Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz ‘Niye domuz eti yiyorsunuz?’ diye bugüne kadar bunlara asla müdahale etmedik, etmiyoruz da. Şu anda Hindistan’ın Keşmir’de geldiği noktanın tanımı mümkün değil, anlaşılır değil. Şu anda Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Giriş, çıkış adeta yasak durumda ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum, anlamak ve anlatmak da istemiyorum.”

Bu arada Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Çekya Başbakanı Andrey Babis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı.