Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enginyurt şunları söyledi: 15 Temmuz raporu yazılmış, kaybolmuş hiç önemli değil. 15 Temmuz darbe raporu Meclis’te olsa ne olur olmasa ne olur? Bütün mesele FETÖ’ye karşı samimi bir mücadeledir. Son günlerde bu mücadelenin yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Özellikle Adalet Bakanı üzerinden bir tezgâh kuruluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ mücadelesinde en samimi, en dik duruşu gösterenlerden bir bakanımızdır. Özellikle Adalet Bakanlığı, HSK ve yargıda FETÖ ile mücadele noktasında büyük başarılar gösterilmiştir. Keşke Adalet Bakanlığında FETÖ ile yapılan mücadele diğer bakanlıklarda da gerçekleşmiş olsa.