Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Gül, terörle mücadelenin esasen bir hak ve özgürlük mücadelesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası mücadeleyi adliye koridorlarında yargı mensuplarımız büyük kahramanlıkla vermiş hala vermektedir. Elbette bu mücadeleyi verirken de FETÖ terör örgütünün bir kripto unsur olduğunu asla gözden çıkarmamamız lazım. Takiyyeyi ahlak, din hâline getirmiş, devlet kurumlarına sızmayı hareket tarzı hâline getirmiş, bunu 40 yıldır yapan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Üstüne basa basa söylüyorum. FETÖ’nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör, dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir. Türk adaleti, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ’cü metot ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.