Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecliste yer alan partiler, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yasama yılı içerisinde gerçekleşen seçimler dolayısıyla TBMM’de verimli çalışılamadığı söyleyen partiler yeni dönemden umutlu. Partilerin beklentileri şöyle:

*AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Gezi süreci başta olmak üzere bazı dönemlerde reformcu kimliğimiz ister istemez biraz yavaşladı, duraksadı ama tekrar besmeleyi çekiyoruz, yeni dönemde Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla yeniden halkımızın beklentilerini karşılamak için büyük adımlar atmaya hazırız. Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem olsun istiyoruz. Özellikle Bütçe Kanunu’nun görüşmelerine yani aralık ayına kadar olan dönemde halkımızın beklediği, yazın bizlerin seçmenle buluştuğu dönemlerde dile getirdiği konuları Meclise getirip yasama faaliyetlerine başlamak istiyoruz. Eskiyle kıyaslanmayacak kadar büyük mesafe aldık. Emeklinin durumundan yatırımcıya, memurumuzdan işçimize kadar birçok konuda mesafe aldık. Bu mesafeler dünyanın konjonktürüne bağlı olarak zaman zaman geriledi, ilerledi ama eskiye nazaran kıyaslanmayacak bir başarı içindeyiz.

* CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 1 Ekim günü başlayacak yeni yasama yılı, TBMM’nin 100. açılış gününü de içinde barındırıyor olması nedeniyle parlamenter demokrasiyi savunan bizler için önemli bir yasama yılı olacak. Yeni yasama yılında önceliğimiz, parlamentonun itibarının yeniden tesis edilebilmesidir.

* MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işlemesi hedefimizi ortaya koymuştuk. Önümüzdeki yasama yılında da bu yönde gayretlerimiz olacak. Komisyonların görev ve yetkilerinin yeni sisteme daha uygun; yürütme ve yasama ilişkilerinin formel hâle getirilmesi için iç tüzük düzenlemeleri olacak. Uzlaşma içerisinde kanunlar çıkarılıyor. Bu, demokrasinin geçmişe göre daha ileri düzeye geldiğini gösterir.

* İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti olarak iyi şeyler söylemek, kendimizden sonraki nesillere doğru bir demokrasi mirası bırakabilmek, Meclis arşivlerine geçmiş sözlerin doğru kelimeler ve cümlelerden müteşekkil olmasını sağlamak adına üzerimize düşen her şeyi yapacağız.