Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalçın şunları söyledi: Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur. CHP’nin bu menfaatçi politikaları, devlet hizmetlerini sekteye uğratmaktan, İstanbul’a zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacaktır.

IMF DEFTERİ ÇOKTAN KAPANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın IMF temsilcileriyle görüşmelerine de değinen Yalçın “Türkiye IMF defterini çoktan kapatmış ve kendi yağıyla kavrulmayı öğrenmişken, IMF ile bu gayrimeşru ilişki, bu ahlaksız flört neyin nesidir? IMF ile ilişkisinden bir iktidar çocuğu doğacağını sanan CHP’ye tavsiyemiz şudur; CHP, düçar olduğu ümitsiz ve çaresiz romantizmden derhâl sıyrılmalı, kendisini kötü yola düşürecek bu sevdadan vazgeçmelidir” dedi.