Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Binası önündeki annelerin direnişlerini işaret eden Külünk, “Annelerin başlatmış olduğu eylemler, çok değerlidir. Anadolu’nun emperyalizme karşı mücadelesidir, anneler! Evlat acısı, ‘Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri’ diyerek; yarıştırılamaz Kemal Bey. HDP zaten, PKK’nın siyasi ofisi hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“HATT-I ERDOĞAN HATT-I TÜRKİYE’DİR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı Metin Külünk, bir süredir konuşulan ‘Türkiye İttifakı’ hakkında ise “İyi Parti ve Saadet Partisi gibi terör ile aralarına mesafe koyamayanlar ile ittifak genişletilemez. Bunlar, adeta ‘PKK çözülmesin’ istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Sözüne bir paraf atan Külünk, “Teslimiyetçi kesim yok, teslimiyetçi kişiler var” diyerek parti tabanları değil, parti yönetimlerini eleştirdi. Külünk, Cumhur İttifakı ile Türkiye İttifakı’nın da birbirinden ‘ayrı şeyler’ olduğuna dikkat çekti. ‘Savaşmadan gelen barış teslimiyettir’ diyen Külünk, “Hatt-ı Erdoğan, hatt-ı Türkiye’dir” diye yazdı.

“GERİ DÖNÜŞ FIRSATÇILARI”

CHP’nin ‘parlamenter sistem’ özlemi için AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili, “Siparişi kim veriyor, ona bakmak lazım. Neden eskiye dönüş? Çünkü çok oluyoruz! Birileri için artık Türkiye’yi durdurma zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Metin Külünk, geri dönüşlerin yeniden ‘çift başlılığı, hükümet krizleri ve ardından ekonomik krizleri’ tetikleyerek fayları canlandıracağını anlattı. “Türkiye’de yeni sistemin kurumsallaşması ve derinleşmesi için gerekli zaman, birileri için ‘geriye dönüş’ için bir fırsat olarak görülüyor” diyen Külünk, ‘yeni parti’ hevesi içindekiler için de “Şahsi hesaplar kısır bir döngünün yorgunu yapar” dedi.