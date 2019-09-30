Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, son dönemde Akdeniz’de yaşanan hadiselere dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu gelişmeler denizlerde çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Geçmişte arzu ettiğimiz, gemileri, uçakları, araç/gereçleri paramızla dahi alamadığımızı asla unutmadık, unutmayacağız. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar bizim bu alandaki kararlığımızı daha da arttırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA’larımızı, SİHA’larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır.

Savunma ve havacılık ihracatımız da geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 2 buçuk milyar doları buldu. Esasen, özellikle son 6 yıldır bir biri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de Türkiye’yi hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıktır. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Türk milletini hâlâ tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz demektir.”