Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle dedi: (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır.

"Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.

"Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." dedi.