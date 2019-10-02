Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatıldı. Bununla beraber, Genel Başkan’ımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir” dedi.

* Önceki gün hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de istirahatte olduğu için açılışa katılamadı.

* Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle iki defa ameliyat olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Meclis’te yoktu.

* Özel oturum başlamadan önce milletvekillerinin sıralarına, üzerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı ‘Yeni yasama yılınızı kutlarım’ mesajı bulunan karanfiller bırakıldı.

* Genel Kurul’a ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Genel Kurul’a girişinde AK Parti ve MHP’li vekiller ayakta alkışlarken, İYİ Partili vekiller sadece ayağa kalktı. CHP ve HDP grubu ise ayağa kalkmadı.