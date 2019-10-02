Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelede belki de 40 yıldır alışılagelmiş, bildik yaklaşımları kökten değiştirdiğini ifade eden Soylu, önceden akşam haberlerinde, bir terör eylemi haberi verilirken hemen ardından “Geniş çaplı operasyon başlatıldı” diye değerlendirmeler nakledildiğini hatırlattı. Bakan Soylu, bu anlayışın değiştiğini, olay sonrası operasyon yaklaşımından kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Artık birilerinin gelip bize vurmasını beklemiyoruz. Terör örgütünün canını çıkartana kadar bu kararlılığımızdan vazgeçtiğimiz asla düşünülmemelidir. Sürekli operasyon hâlindeyiz. 2019 yılı için ilkbahar - yaz operasyonlarımızı tamamladık. Sonbahar - kış operasyonlarına başladık 23 büyük, 245 orta ve 12 bin 114 küçük olmak üzere bu yıl ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında 12 bin 382 operasyon gerçekleştirdik. Planlanan operasyon sayımızı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında arttırdık. Kış operasyonlarımızın da planlamasını yaptık ve şimdi, bugün (dün) itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Sadece şu kadarını söyleyeyim, herkes bilsin ki bu kış boyunca bu dağların tamamı bizimdir. Önemli bir detay da üst düzey tabir edilen teröristler noktasındadır. Yıl başından bugüne kadar, etkisiz hâle getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108’dir. Örgütün hem eleman temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiği tüm istihbaratlarda yer alan bir husustur.