Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski Bakan Faruk Çelik’in açıklamalarıyla birlikte gündeme oturan ‘Cumhurbaşkanının yüzde 40 oyla seçilmesine’ yönelik tartışmalara önceki gün yapılan MYK toplantısında son noktayı koydu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan “Bu konu partimizin düşüncesi değildir. 50+1 zaten bizim, milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bundan geri dönmek olmaz. Bu konuda tartışmalara neden olacak açıklamalar yapmaktan kaçının” değerlendirmesinde bulundu. Parti kurmaylarının da toplantıda konu ile ilgili görüşlerini bildirirken; “16 Nisan 2017’de yüzde 50+ 1’i kabul ettik. 2018 seçimlerinde de aynı şekilde milletten oy aldı. 31 Mart seçimlerine baktığımızda da vatandaş sisteme vize vermiş oldu. Yani üçüncü kez sistemi onayladı” yorumunu yaptıkları öğrenildi.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise İstanbul depremi oldu. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2000 yılı sonrasında deprem yönetmeliği ile binaların hiçbirinde sıkıntı yaşanmadığını kaydederek, 2000 yılı öncesi yapılarla ilgili de güçlendirme çalışmasına başlandığını ifade etti. Özhaseki önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık bir milyon 500 bin binanın yenileneceği bilgisini de paylaştı.

BEKİR BOZDAĞ: SİYASİ İSTİKRARI ZAYIFLATIR

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ “Cumhurbaşkanının en az yüzde 50+1’in oylarıyla seçilmesi meşruiyet tartışmalarını önler, yeni sistemin aradığı büyük halk uzlaşmasını temin eder” dedi. Bozdağ “Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı, geçerli oyların en az yüzde 50+1’i ile seçilir. Yüzde 50+1 oy ile seçilme sınırını yüzde 40’a çekmek; güçlü iktidarı zayıflatır, cumhurbaşkanını güçsüzleştirir, iktidarın ömrünü kısaltır, büyük uzlaşmaya olumsuz etki eder” ifadesini kullandı. Bozdağ açıklamasında “Yüzde 50+1’in oyu ile cumhurbaşkanı seçilebilme sınırının korunması yeni sistemin sağlıklı işlemesi sağlar. Seçmen çoğunluğunun uzlaşmasını zorunlu kılar” değerlendirmesini yaptı.

FARUK ÇELİK: KENDİ FİKRİMİ PAYLAŞTIM

Siyaset dünyasında yüzde 50+1 tartışmasını başlatan eski bakan Faruk Çelik, önerisinin kişisel görüşü olduğunu belirtti. Çelik “Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim” dedi. Faruk Çelik, Cumhur İttifakı’nın yüzde 50’nin altına düştüğü için bu önerinin getirildiği iddialarına ise “Madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da yüzde 50 üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor?” diyerek cevap verdi. Son iki seçimde yaşanan tartışmalar ışığında Türkiye sosyolojisi ve ekonomisinin yüzde 50+1 oy yükünü kaldıramayacağını da vurgulayan Çelik “Çıtanın herkes için esnek ve erişebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.