Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği aktiviteye katılan Kılıçdaroğlu “Gerçeği konuşalım, bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele hâline getirdik. Sana ne kardeşim ya. Kadın ister başörtüsü takar ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu okuyor mu, imkânını sağlıyor muyuz, derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. Neden Türkiye bu hâldedir demeli” ifadelerini kullandı. Herkesin kimliğine, inancına, hayat tarzına saygı göstereceklerini, herkesi kucaklayacaklarını da ifade eden Kılıçdaroğlu “Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’de egemen kılacağız. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz” dedi.