Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, hem göç konusunu hem de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Çavuşoğlu, heyete genel bir çerçevede göç konusunun insani bir konu olduğunu ve iş birliğinin devam etmesi gerektiğini söylediklerini belirterek şunları kaydetti:

Türkiye’nin çabaları devam ederken AB’den de beklentilerimizi söyledik. Son zamanlarda Yunanistan adalarına geçişte küçük bir artış olduktan sonra Türkiye’ye yönelik mesnetsiz suçlamalar da oldu. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine hitap ederken bir soruya cevap verirken daha doğrusu, Türkiye’yi suçlaması kabul edeceğimiz bir durum değil. Böyle suçlamalar yerine birlikte sorunu nasıl çözeceğimizi konuşmamız lazım. Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. 18 Mart 2016 ortak mutabakatının içindeki tüm unsurları da ele aldık, AB hangi yükümlülüklerini yerine getirmiş, hangi yükümlülüklerini yerine getirmemiş?

Çavuşoğlu, bunun sadece göçmen meselesi olmadığını, üyelik müzakereleriyle ilgili süreç, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestîsi gibi konularda da AB’nin yükümlülükleri bulunduğunu hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu “Son zamanlarda Almanya, Fransa ve İngiltere’de PKK’ya yönelik bazı tedbirler alındı ama bunları yetersiz görüyoruz. İyi bir başlangıç ama yetersiz. FETÖ ile mücadele yeterli desteği göremedik.” diye konuştu.

“AB ile nasıl iş birliği yapmak istediğimizi söyledik” diyen Dışişleri Bakanı, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Çavuşoğlu, (AB’nin göç konusunda) Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerin de tutulması gerekiyor” dedi.