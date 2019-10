Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye, gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Milletimiz bizden iç meselelerimizle uğraşmamızı değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmamızı bekliyor” dedi.

Partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Tecrübeyle sabit ki, biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerlerden ne bereket ne de hayır çıkar. Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki, ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın da, doğrunun da müşterisi var. Biz burada doğruya müşteri bulmaya çalışacağız. AK Parti’ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, mümkün olduğu kadar yapıcı, kucaklayıcı, pozitif gündemli bir siyaset izlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla, bu iklimi zehirlemeye çalışsa da, mecbur kalmadıkça, kendilerini muhatap almıyoruz. Tabii bu duruşumuz, haysiyetimize yönelik saldırıları cevapsız bırakacağımız anlamına gelmiyor. En büyük cevabın da icraatımız olduğunu biliyoruz. Kerameti kendinde gören bu zihniyet, eninde sonunda duvara toslamaya mahkûmdur. Daha ‘bismillah’ bile demeden, kendini dev aynasında görerek, milleti aşağılamaya, milletin iradesini küçük görmeye, milleti hiçe saymaya çalışanların günleri sayılıdır. 2017 Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri ne diyor hâlâ? Bunu değiştirelim. Neyi değiştiriyorsunuz? Bu millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış.

YANINDAKİLER TALİMATA UYMADI

Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş, ‘Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış. Güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş.’ Bunlar geçmişi, beş-on seneyi bile okumaktan aciz insanlar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle... Bir kere Obama döneminde bunları masalarda konuştuk. Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Trump’ın yanındakiler bu talimata uymuş değiller. Ne yazık ki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah, mühimmat yüklü araçlar kime, ne için geliyor bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır. Zira burada 911 kilometre sınır boyu bize aittir. Ona göre de tedbirimizi almak durumundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz, haritada çizip gösterdiğimiz yerler ve Trump’ın 20 mil diye ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik, onun üzerinde yaptığımız çalışmalar, hepsi bizim bu bölgede durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bunu bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallı. Bize düşen, her alanda en iyi hazırlıkları yapıp, bir yandan devam eden çalışmaları sonuçlandırmak, diğer yandan yeni projeleri ve eserleri hayata geçirmektir.