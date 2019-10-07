Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump dün gece telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak şartların oluşturulması için Güvenli Bölge’nin şart olduğunu ifade etti.

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye’nin, bölgede bir daha böyle bir problemin yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askerî ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı.

İki lider, Trump’ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme yapmayı da kararlaştırdı.