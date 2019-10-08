Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

BELGRAD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna planlanan harekât için ‘hazırız” mesajı verdi. Sırbistan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Trump’la görüşmesinin ardından ABD askerinin çekilmeye başladığını kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi: Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Zaten Sayın Başkan Trump, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil.

DERDEST EDECEĞİZ

ABD’nin Suriye’de yakaladığı, sayılarının on bini bulduğu iddia edilen DEAŞ’lıların sorumluluğunun bundan sonra Türkiye’de olacağına yönelik Beyaz Saray’dan yapılan açıklama hatırlatılan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olanlara ilişkin bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili tabii bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi, burada bulunan DEAŞ’lılar var. ‘Bu DEAŞ’lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız, artık yetti’ diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim.

Trump ile gelecek ay yapılması planlanan görüşme takviminin netleşip netleşmediği sorulan Erdoğan “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve bu ziyaret Washington’da olacak” ifadelerini kullandı.

F-35 ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşmede F-35 ve Patriot konularının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna “Tabii ki ikili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu, uzayan bir süreç oldu. Bizden de burada offset kapsamında parçalar alınıyor. Bu parçalar gönderilmeye devam ediyor. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Biz şu ana kadar bir milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tabii ki, el alacağız ve bunu konuşacağız” cevabını verdi.