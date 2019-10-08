Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasların çok verimli geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

İki sene sonra Sırbistan’a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. Sırbistan’da faaliyet gösteren Türk firması 800’ü geçti. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. Altı fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, bir fabrikamızın da temelini atacağız. Ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede iki, uzun vadede beş milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.

Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan’da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptı.

Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar’a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkan’a ve heyetine şahsım, milletim ve Yeni Pazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.