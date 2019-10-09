Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

BELGRAD

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’nde konuşan liderler, Türkiye’nin Balkanlar’ın istikrarı ve refahında yapıcı rol oynadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Üçlü Zirve’nin ardından yapılan ortak basın toplantında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek’te diğerinin de Türkiye’de yapılacağını kaydetti. Erdoğan “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükûmet sorunun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükûmetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım.” ifadesini kullandı.

Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskânı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı hâline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Balkanlar’da istikrar noktasında üstlendiği önemli rol dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür ederek, düzenlenen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vucic “Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız” dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ise Türkiye’nin bölgedeki tüm ülkelerle kurduğu iyi ilişkilerin bölge için önemine dikkat çekti. Caferoviç, Erdoğan’a bu yöndeki çabaları nedeniyle özellikle müteşekkir olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Sırp üyesi Milorad Dodik de, zirveye ilişkin çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Zirvede Saraybosna-Belgrad otoyolu projesinin yanı sıra bölgeden geçmesi planlanan Türk akımı hattının da masaya yatırıldığını söyledi.

“TÜRKİYE’NİN TEK ARZUSU BALKANLARIN BARIŞIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin son gününde Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin yegâne arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır” diyerek şunları kaydetti: “Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı, bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Tarihî ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz.”