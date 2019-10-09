Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, El Cezire Televizyonu’na Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askerî harekâtına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin diğer ülkeler gibi sınırlarının güvenliğini korumayı hedeflediğini belirten Kalın, “Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız.” ifadesini kullandı.

Kalın, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatın bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi olmadığının, bunu asıl yapanın YPG/PKK olduğunun altını çizerek, YPG/PKK’nın Arap, Türkmen, Hristiyan kasabalarını işgal ederek insanları buradan ayrılmaya zorladığını vurguladı.

Türkiye’nin Suriye ve Suriyeliler için herkesten çok katkı ortaya koyduğuna dikkati çeken Kalın, YPG/PYD terör unsurlarından temizlenen Cerablus, Azez ve El Bab gibi bölgelere geri dönüşlerin yaşandığını hatırlattı.

Kalın, aynı durumun Fırat’ın doğusunda da yaşanacağına işaret ederek, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu insanları zorla ülkelerine geri yollamayacağına vurgu yaptı. PKK’nın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü kabul edildiğini aktaran Kalın, ABD’nin bu terör örgütleriyle olan yakın ilişkisinin de müttefiklik ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı.