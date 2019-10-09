Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükûmete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi için yine şaşırtmadı. CHP lideri “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Memleketimizi seviyoruz ama komşularımızı da seviyoruz. Memleketimizde hiç kimsenin burnu kanamasın diyoruz ama komşularımızda da kimsenin burnu kanamasın diyoruz. Komşuda yangın çıkıyorsa o yangına müdahale etmezseniz o yangın size sıçrayacaktır.”