Bahçeli:"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum."
Bahçeli'den Barış Pınarı açıklaması
09.10.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum."
Etiketler : Bahçeli,
655291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/655291.aspx
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