Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Said’i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik
14.10.2019 - 22:16 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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