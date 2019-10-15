Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEBİ MİŞ

BAKÜ

Türk Konseyi zirvesi için Azerbaycan’a giden Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi (DEİK) toplantısında konuştu. Türkiye aralıksız 40 yıldır terör örgütleri ile mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütünün 30 bin tır silah yardımıyla donatıldığını gördük. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehditle karşı karşıya kaldık.

Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye’nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu el-Bab’da yaptık 3 bin 500 terör örgütü üyesini etkisiz hâle getirdik. Dünya bunu görmüyor.

Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun? Ay Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar değil miydi? Türkiye NATO’nun üyesi mi? Üyesi… Peki ya ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hâle geldi. Bu ikiyüzlülük ne ile izah edilir.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

Terör örgütlerine ve onların şer odaklarına rağmen terörü kaynağında yok etme hedefimizi asla sekteye uğratmadık.

550’nin üzerinde teröristi etkisiz hâle getirdik. 26’sı yaralı durumda, 24’ü de teslim olmuş durumda. Barış Pınarı Harekâtı’nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan, bühtan ve iftiradır. Bizim işimiz teröristlerledir. Benim partimin Kürt milletvekili sayısı 50’dir. Biz Kürt Arap ayırt etmedik, herkesi misafir ediyoruz ülkemizde.

Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığı kurtulmadan ne Suriye ne de Türkiye huzura kavuşacaktır.

Türkiye Barış Pınarı Harekâtı ile en az Kıbrıs Barış Harekâtı kadar hayati öneme sahip bir adım atmıştır. Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Biz de nihai zafere ulaşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

AĞLAYAN ANNELERİ GÖR AB!

“Barış Pınarı Harekâtı ile Fırat’ın doğusunu terörden arındıracağız. Batıyı temizlediğimiz gibi... Şu ana kadar 700’ü aşkın hava mermisi ülkemize atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu? Suriye’nin kuzeyinde eğitim gören teröristler var. Çocuk savaşçıları Kandil’e götürdüler. Diyarbakır’da malum partinin ağlayan annelerin hâllerini ey Avrupa Birliği niye görmüyorsunuz? Ey Arap Ligi şu anda üç milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir niye görmüyorsunuz bunları? Bunlar Suriye’den varil bombasından kaçtı. Peki siz bir Allah kuruşu destek mi verdiniz? Elinizi mi uzattınız? Şimdi kalkmış Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz? Ya alın be… Alsanız ne yazar almasanız ne yazar?”